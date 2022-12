Emil Constantinescu, fostul președinte al Romaniei, a facut, sambata, o serie de dezvaluiri neștiute despre culisele aderarii Romaniei la NATO, din 1999. Fostul șef al statului povestește ca atunci a avut o discuție intre patru ochi cu Ion Iliescu in care au negociat un vot decisiv in Parlamentul Romaniei care practic a pus bazee intrarii țarii noastre in alianța nord-atlantica. In 1999, in contextul razboiului declanșat de NATO contra Iugoslaviei, Romania a dat drept de survol avioanelor militare ale alianței. Acest gest ar fi pus bazele ambițiillor vestice ale țarii noastre și care a deschis…