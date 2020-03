Stiri pe aceeasi tema

- Șeful departamentului de urgenta al spitalului central din Wuhan, epicentrul epidemiei mondiale de COVID-19, povesteste cum a fost cenzurata de catre oficiali sa nu spuna nimanui despre noul virus necunoscut si periculos.Medicul Ai Fen iti spune ca ar dori sa se intoarca in timp. „Daca colegii…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Sputnik Moldova, frumoasa interpreta Cleopatra Stratan a oferit detalii curioase despre lansarea noii sale piese și videoclip, despre relația cu parinții sai, dar și despre planurile de viitor pe care le are.

- Medicul chinez Li Wenliang – cel care avertizase, inca din decembrie 2019, despre pericolul unui nou virus de tipul SARS – a murit din cauza infecției cu coronavirusul 2019-nCoV. Spitalul Central din Wuhan a anunțat ca medicul Li Wenliang a murit, transmite CNN. Confirmarea vine dupa o serie de informații…

- Un exemplu edificator, cel puțin in ceea ce privește politica din Romania, ar putea fi relația dintre cei doi actuali lideri, importanți, din interiorul PNL, și anume fostul și potențial, viitorul premier, Ludovic Orban și vicepreședintele partidului, Raluca Turcan. Acum, mai bine de 11 ani, Ludovic…

- Infecția cu noul coronavirus se poate transmite de la mama la fat, declara doctori din cadrul Spitalului pentru Copii din Wuhan la televiziunea de stat chineza, citați de Reuters.Doctorii chinezi spun ca o mama infectata cu coronavirus poate transmite infecția la copilul nenascut. S-a intamplat unui…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca ravagii, insa autoritațile au situația sub control. Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internat in spitalul construit in doar zece zile in Wuhan, iar pe internet au aparut primele imagini din interior.

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se afla in Romania. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, romanii au investit in acest proiect mai bine de jumatate de miliard de euro, dar nu au circulat…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau, scrie Mediafax. „Avem informatii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea…