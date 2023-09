Dezvăluiri privind traficul de medicamente anticancer - Proteste în Macedonia de Nord Dezvaluiri privind traficul de medicamente anticancer - Proteste in Macedonia de Nord Presa locala din Macedonia a dezvaluit ca la cel mai mare centru de tratament al cancerului din Skopje se face de ani de zile trafic cu medicamente; autoritatile au deschis o ancheta, premierul a promis ca vinovatii nu vor fi iertati, iar cetatenii au protestat cu sloganuri cum ar fi "Monstrilor" sau "Ucigasilor", relateaza marti AFP, conform Agerpres. Conform dezvaluirilor din ziare, medicamentele sustrase erau vandute ulterior pe piata neagra de retele de infractori. Procuratura a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii s-au adunat in fața sediului guvernului din capitala țarii in legatura cu acuzațiile potrivit carora pacienții de la un spital de stat de oncologie nu au primit un tratament care le-ar fi salvat viața, deoarece personalul fura medicamentele pentru a le vinde pe piața neagra.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins luni, la Brasov, reprezentativa Finlandei, scor 3-2, in al saptelea si ultimul amical din pregatirea pentru Campionatul European.Scorul pe seturi a fost 25-22, 20-25, 28-26, 15-25, 15-13, conform News.ro. In primele meciuri test cu finlandezii,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Brasov, de reprezentativa Finlandei, scor 3-2, in al saselea amical din pregatirea pentru Campionatul European, potrivit news.ro.Tricolorii au condus cu 2-0 in acest meci, dar au pierdut urmatoarele trei seturi.In prima partida…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Brasov, de reprezentativa Cehiei, scor 3-0, in al patrulea amical din pregatirea pentru Campionatul European. Scorul pe seturi a fost 25-9, 25-20, 25-20. Cele doua echipe au convenit sa mai dispute un set, in afara regulamentului…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa, sambata seara, la Skopje, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-1, in al doilea amical din pregatirea pentru Campionatul European. Urmeaza alte cinci partide test, la Brasov, conform news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-23, 21-25, 25-18,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite o serie de sfaturi si recomandari cetatenilor romani (suporteri, jurnalisti etc.) care se vor deplasa la Pristina pentru a asista la meciul Romania-Kosovo: In cazul deplasarii pe cale rutiera, este recomandat ca intrarea in Kosovo sa se realizeze dinspre…