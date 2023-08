Dezvăluiri îngrozitoare despre relația criminalului din Berceni cu minora pe care a ucis-o: "O spăla pe cap, rămânea doar în chiloți" Apar noi dezvaluiri șocante despre criminal: mama fetei povestește cum concubinul ei ii facea baie fetei și o pupa necuviincios. Iata un fragment extras din dosarul anchetatorilor: RELAȚIA DINTRE PRESUPUSUL CRIMINALUL DIN BERCENI ȘI VICTIMA"Mentionez faptul ca Marcel se comporta foarte frumos cu Ana. Ana chiar ii cerea uneori lui Marcel sa o spele pe cap. Acest lucru s-a intamplat și acum in ultimele zile cat Ana a fost la noi. Cand o spala pe cap, Ana ramanea doar in chiloți. De asemenea, Marcel ii facea masaj pe spate și picioare și uneori o pupa in joaca pe burta, iar Ana radea. Marcel ii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul va fi audiat de judecatorii olandezi astazi, urmand a se decide și daca va fi trimis in fața justiției din Romania.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Criminalul va ajunge in fata instantei olandeze pe 2 august, zi in care judecatorii vor decide daca il extradeaza sau nu.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Surse din ancheta declarau, la scurt timp dupa ce barbatul a fost depistat, ca statul roman nu a trimis la timp in Olanda toate documentele necesare extradarii, potrivit Realitatea Plus.In cele din urma, dupa ce Tribunalul București a trimis toate documentele solicitate de judecatorii din Amsterdam,…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- Mama fetiței care a fost gasita moarta in lada unei canapele, in București, a fost saltata de mascați in Vama Nadlac. Femeia a venit in țara la audieri.In aceste momente, mama fetiței de numai 12 ani care a fost gasita moarta intr-o folie, in lada canapelei, dintr-un apartament din Berceni, a sosit…

- Femeia a fost reținuta in urma cu doua zile, pe 6 iunie, in Spania și audiata privind decesul fetei sale. Ea a fost lasata in libertate, iar joi seara s-a intors in țara cu un autocar prin Vama Nadlac de unde a fost ridicata de poliție, relateaza Antena3.Ea urmeaza sa fie adusa in București unde va…