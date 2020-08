Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Ilan Laufer au dat marea veste ca vor deveni parinți. Cei doi și-au vazut visul implinit dupa 8 ani in care au incercat in zadar sa-și mareasca familia. Alina și Ilan Laufer au apelat la fertilizarea in vitro, insa sarcina s-a lasat mult așteptata, ba mai mult de atat Alina a trecut prin trauma…

- Constantin Talvescu a fost jucator si antrenor la FC Farul Constanta, club pe care l a slujit cu devotament. Sportul si fotbalul constantean sunt din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 84 de ani, Constantin Talvescu, fostmare jucator si antrenor, simbol al FC Farul.A slujit clubul…

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Ziarul Unirea 11 august 1456, ziua in care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viața. A fost inmormantat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerara sta inscris ”S-a stins lumina lumii” Iancu de Hunedoara a ramas in istorie ca fiind romanul care a reusit sa castige, in vremuri de…

- Andra nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind foarte cunoscuta in Romania. Fanii ei o iubesc pentru vocea ei, dar și pentru felul ei de a fi. Are o familie frumoasa și o cariera cum nici ea nu se gandea, dar coronavirusul a pus-o pe ganduri. Andra a plecat in vacanța, dar vede schimbarile […] The…

- O veste trista a lovit lumea radioului romanesc, la acest sfarșit de saptamana. Omul de radio Calin Gheorghe, una dintre vocile foarte apreciate de la Pro FM, Guerilla și Europa FM, a parasit aceasta lume. Tristul anunț a fost facut de catre foștii sai colegi de la Guerilla, printr-un mesaj de suflet…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, a prezentat, luni, in calitate de raportor, in cadrul reuniunii Comisiei APCE pentru afaceri sociale, proiectul de raport pe tema impactului migratiei fortei de munca asupra copiilor ramasi in tarile de origine, reprezentantul PNL subliniind faptul ca prin…

- Carl Reiner, scriitor, producator, regizor si actor, care a facut parte din echipa legendara a lui Sid Caesar si care a creat sitcomul "The Dick Van Dyke Show", a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat...