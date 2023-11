Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Sdrobiș, 77 de ani, un nume cu ștate vechi in fotbalul romanesc, a vorbit la GSP Live despre inconstanța lui Octavian Popescu, marea speranța a celor de la FCSB, dar și despre problemele pe care le-a identificat in randul noilor generații de fotbaliști. Sdrobiș, un om de fotbal care a trecut testul…

- „Care va fi soarta presei romanești?”, intreaba jurnaliștii de la Starea Nației pe youtube. La ora 18, va avea loc o discuție cu jurnalistele GSP Mirela Neag și Ioana Mihalcea. „Mai mult ca oricand in ultimii 34 de ani, Romania se afla intr-un scenariu in care libertatea presei e sugrumata din toate…

- Politia Nationala Spaniola, in cooperare cu Agentia de Administrare Fiscala din Spania, Europol si Interpol, a destructurat un grup de crima organizata, suspectat ca a... The post Ancheta de proporții in sportul internațional: mai mulți romani inșelau casele de pariuri appeared first on Special Arad…

- Chiar inaintea confruntarii dintre Romania și Kosovo, Eric de Oliveira, George Tanase, Iulia Albu si cuplul umoristic Nae Alexandru si Cristi Simion fac senzatie pe scena emisiunii de umor, iar de roast-urile lor acide n-au scapat nici macar juratii speciali ai editiei din 12 septembrie 2023.

- U Cluj intalnește pe teren propriu formația Poli Iași, iar Farul Constanța joaca in deplasare cu FCU Craiova. Este vorba despre meciurile de duminica din etapa a VIII-a a Superligii de fotbal.

- Ultrașii Universitații Craiova beneficiaza de 1.500 de bilete pentru derby-ul cu FCSB de sambata, programat in Ghencea. Cei din Peluza Nord Craiova au apelat la un discurs grobian in postarea in care ii indeamna pe suporterii oltenilor sa ia cu asalt biletele. S-au inflamat spiritele inaintea celui…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, conduce detașat in cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024. Atenție, ca nu e vorba de sondaje comandate de presa sau de partide, ci de casele de pariuri acolo unde Geoana e favorit!Mircea Geoana este secretarul General Adjunct al NATO, iar de la anul…

- Documentarul va fi imparțit in doua formate distincte, cu puncte comune: un film de lungmetraj pentru cinema, care va conține momentele de referința și un serial cu elemente extinse, destinat unei platforme de streaming. Filmarile sunt inca in derulare, iar pana in prezent au fost inregistrate 120…