Dezinsecția cu elicopterul la Bârlad este făcută cu Autorizație de Mediu! DEZINSECTIE… Operațiuni de dezinsecție la sol, au fost demarate de doua luni de zile. Dar, din saptamana aceasta (24-30 iulie a.c.) a fost demarata și dezinsecția aeriana, mai precis cu elicopterul. Imediat, un barladean ne-a atras atenția, printr-un e-mail trimis la redacție, ca SC CUP SA Barlad face dezinsecție aeriana fara autorizare de la protecția […] Articolul Dezinsecția cu elicopterul la Barlad este facuta cu Autorizație de Mediu! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

