Dezbaterea “Palas 2” încheiată cu succes Dragi ieșeni, Odata incheiate cele doua runde de dezbateri privind proiectul urbanistic intitulat generic „Palas 2”, vreau sa-mi exprim intreaga gratitudine fața de toți participanții la acestea – arhitecți, urbaniști, ingineri, istorici, oameni de afaceri, specialiști IT, consilieri locali și județeni ori cetațeni ai Iașului. Am apreciat cu bucurie și cu deosebit respect felul in care breasla istoricilor s-a aplecat cu probitate profesionala asupra necesitații și modurilor de protejare a patrimoniului Iașului. Le mulțumesc arhitecților și urbaniștilor pentru ca au ințeles ca una dintre principalele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

