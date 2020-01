Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești, cu sediul in str. Victoriei nr. 24, titular al Planului de calitate a aerului in municipiul Pitești, informeaza publicul cu privire la elaborarea Planului de calitate a aerului in municipiul Pitești, pentru indicatorul particule in suspensie (PM10). Publicul are dreptul…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Sunt necesare eforturi comune la nivel de Guvern si autoritati locale pentru combaterea poluarii in Capitala. Primaria Capitalei a pus in aplicare masurile prevazute in PICA, dar nu este singura autoritate responsabila! Ministerul Transporturilor trebuie sa modernizeze…

- Primarul general, Gabriela Firea, este de parere ca trebuie realizat un audit al statiilor de monitorizare a calitatii aerului. "In ceea ce priveste polemica publica privind masuratorile efectuare de catre Agentia de Mediu si de anumite asociatii sau fundatii civice, mi-am exprimat disponibilitatea…

- Ministrul Mediului, Cosel Alexe, a declarat, astazi, ca 10 orașe din Romania trebuie sa faca planuri preventive in ceea ce privește reducerea nivelului de poluare, la recomandarea instituțiilor europene, pentru a se evita o eventuala procedura de infringement. Potrivit ministrului Mediului, cele 10…

- In iulie 2018, a fost aprobat, in Consiliul Local, Planul de calitate a aerului in Municipiul Iasi. Acest document contine o serie de masuri concrete care au fost propuse si asumate de catre Municipalitate pentru imbunatatirea calitatii aerului in Municipiul Iasi. „Dl. Chirica este mai preocupat sa…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020-2021, noutatea fiind ca in semestrul al II-lea, vacanta de primavara va tine cont de Sarbatorile Pascale si va fi fractionata in doua parti, scrie…

- In baza unui plan de acțiune al I.P.J. Brașov, Secția 1 Poliție Rurala Feldioara in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Brașov, Serviciul Rutier Brașov și Serviciul de Acțiuni Speciale Brașov, au organizat și desfașurat o acțiune care a vizat respectarea normelor devcirculatie…

- Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara se pregatește de deschiderea adapostului de iarna pentru oamenii strazii, de pe str. Invațatorului. Potrivit reprezentanților instituției, acest adapost funcționeaza doar cateva luni pe an, in perioada decembrie-martie, cand temperaturile sunt foarte…