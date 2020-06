Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Parlamentului a aprobat, miercuri, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta.Potrivit hotararii de infiintare, comisia are urmatoarele obiective: Analiza fundamentarii si eficientei masurilor de informare, verificare si monitorizare epidemiologica…

- Romania este in competitie pentru investitii cu toate tarile si trebuie sa fie in stare sa atraga si firme care modeleaza viitorul economic al Planetei, precum Tesla, a declarat, joi, Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor."Sunt trei etape distincte. Prima este cea de…

- Antreprenorii cer guvernului asumarea de termene clare de implementare a masurilor de relansarea economica, prezentarea lor unitar si bugetele alocate, informeaza Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) intr-un comunicat remis luni AGERPRES . …

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana. El a spus ca autoritatile vor acorda pana la 30 la suta din salariu companiilor care vor oferi locuri de munca romanilor, pe o perioada de trei luni…

- Startup-ul Happeo, care ofera servicii de colaborare în cadrul afacerilor (social intranet platform), a obținut investiții de 12 milioane de dolari (serie A). Aceasta noua runda de finanțare va permite startup-ului sa-și accelereze dezvoltarea produsului și sa-și dezvolte echipele din Olanda,…

- "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, si am intrat si cu IMM-Invest, dar si cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare. Cred…

- Romania economica risca sa se prabușeasca precum un castel de nisip, in condițiile in care autoritațile intarzie sa ofere soluții concrete la criza fara precedent care se instaleaza odata cu pandemia de coronavirus, arata o analiza realizata de Frames și Agenția de Consultanța pentru Dezvoltarea Afacerilor…

- Romania a pierdut peste 1.000.000 de locuri de munca, de la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, mai mult decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute in 4 ani, intre 2008-2012, potrivit unui comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin…