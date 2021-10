Dezastrul valului IV. Pandemia COVID-19 impune restricţii în toată ţara ⬤ Din 25 octombrie a.c., ora 00.00: carantina pe timp de noapte, masca de protecție obligatorie peste tot, elevii au intrat in vacanța forțata doua saptamani, barurile, cluburile și discotecile se inchid o luna de zile, accesul permis in mall-uri doar pentru vaccinați sau cei trecuți prin boala, evenimentele private se suspenda, iar competițiile sportive se pot organiza fara spectatori In contextul creșterii alarmante și constante a numarului de imbolnaviri de COVID-19 și a numarului celor decedați din aceasta cauza, in paralel cu imposibilitatea sistemului sanitar din Romania de a face fața acestui… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea privind noile masuri și restricții care vor fi aplicate de luni, 25 octombrie, a fost publicata in Monitorul Oficial. Lista masurilor restrictive Hotararea privind noile masuri și restricții care vor fi aplicate de luni, 25 octombrie, a fost publicata in Monitorul Oficial. Lista masurilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat in cazul carora se impune masura carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania

- Copiii pana in 12 ani sunt exceptati de la masura carantinarii si obligativitatii prezentarii unui test RT-PCR, a decis, joi, printr-o noua hotarare, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).Pana in prezent, varsta limita era 6 ani.In cadrul Hotararii nr. 74, CNSU a actualizat lista tarilor/teritoriilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic. Romania și Grecia au trecut in zona galbena, iar Austria in zona roșie. Copiii pana la 12 ani nu mai stau in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi noua lista…

- Copiii cu vârsta mai mica de 12 ani ar trebui sa fie scutiti de prezentarea certificatului verde electronic în conditiile în care nu exista asemenea recomandari ale Comisiei Europene pentru aceasta categorie de vârsta si pentru ca nici nu este posibila vaccinarea copiilor sub…

- Pe 13 septembrie incepe un an nou școlar, iar Romania se afla, oficial, in valul 4 al pandemiei de COVID-19. Pentru prevenirea imbolnavirilor, ministerele Sanatații și Educației au elaborat un document comun care stabilește regulile care vor fi aplicate in noul an școlar. Miercurea trecuta, intr-o conferința…

- Romania menține Republica Moldova in zona verde in noua lista actualizata a statelor cu risc epidemiologic. Intre timp, pe lista galbena au intrat Spania, care a ieșit din zona roșie, și Austria, care se afla in zona verde. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor cu…

- Romania a actualizat lista țarilor din "zona roșie", ai caror cetațeni vor trebui sa stea in carantina la sosire. Aceasta lista a fost aprobata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența al țarii. Lista va intra in vigoare la 1 august 2021. Potrivit documentului, Moldova a ramas pe lista "zonei…