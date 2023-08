Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile violente care au devastat insula Maui din Hawaii au transformat intr-un peisaj cenușiu, pustiu, cu nori de fum care se ridica din daramaturi o zona cu strazi pline, marginite de vegetație verde. Contrastul puternic este vizibil in imaginile din satelit ale Maxar technologies, surprinse inainte…

- O controversa cu privire la lipsa de pregatire a autoritatilor incepe sa apara in Hawaii, afectat de una dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria sa recenta. Autoritatile au deschis o ancheta privind gestionarea incendiilor devastatoare care au ucis cel putin 67 de persoane pe insula Maui,…

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din arhipelagul Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, potrivit autoritatilor, care se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american, transmite AFP.

- Temperaturile de cuptor i-au facut pe oameni sa caute macar cateva minute de racoare. Așa ca mulți au mers la scaldat. Autoritațile atrag insa atenția sa nu facem acest lucru in locuri neamenajate.

- Dupa trei zile de ploi torentiale, in Coreea de Sud au murit sapte oameni si au fost dati disparuti trei; au avut loc alunecari de teren, iar apele s-au revarsat peste un baraj, au anuntat sambata oficialitatile citate de Reuters. CITESTE SI Doi italieni identificați drept presupuși membri ai mafiei…

- Parinții l-au cautat timp de 7 ore, apoi au anunțat autoritațile. Baiatul de 6 ani a plecat la joaca cu un prieten la aproximativ 6 kilometri de casa, vineri la ora 12. O ora mai tarziu, mama sa a ieșit pe ulița ca sa-l cheme la masa, insa minorul era de negasit. Parinții au sunat la 112 abia la 7 ore…

- Crește numarul victimelor din India, dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit vineri seara. 288 de oameni au murit și 900 au fost raniți in... The post Dezastrul secolului in India. 280 de oameni au murit dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- E o situatie dramatica in Italia din cauza inundațiilor. Pana acum, 9 oameni au murit și mai multi au fost dati disparuti. 50 de mii de oameni au ramas fara electricitate, iar liniile de comunicații din zonele afectate au cazut.