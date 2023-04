Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Under 15 a CSM Constanta s a clasat in top 6 in Romania la aceasta categorie de varsta, cu ocazia turneului final de la Sfantu Gheorghe. Fetele antrenate de Alina Serban, Norbert Kovasch si Andreea Dragos au incheiat sezonul pe locul sase pe tara. Rezultatele inregistrate…

- A doua prezența consecutiva pentru o echipa constanțeana feminina de baschet la un Turneu Final de Junioare și o clasare in Top 6 echipe ale Romaniei pentru CSM Constanța U15 Feminin a fost posibila.Fetele antrenate de Alina Șerban, Norbert Kovasch și Andreea Dragoș au incheiat sezonul in Top 6 echipe…

- Burse de cercetare pentru elevii și studenții din Romania: Inscrierile se pot face pana pe data de 17 aprilie Burse de cercetare pentru elevii și studenții din Romania: Inscrierile se pot face pana pe data de 17 aprilie Elevii și studenții din Romania care participa la competiții internaționale unde…

- Elevii de la școala gimnaziala Kreativmittelschule din Stockerau au putut vedea din sala cum unul dintre autorii implicați in spargerea centrului parohial Stockerau, vara trecuta, a fost condamnat la tribunalul regional Korneuburg, la periferia Vienei, relateaza cotidianul regional austriac Niederosterreichische…

- Fiecare elev din Romania va putea citi mai mult, prin Programul National "O carte pentru fiecare", care va fi infiintat prin Legea invatamantului preuniversitar, afirma ministrul Educatiei Ligia Deca.

- Elevii care petrec mai mult timp in fața ecranelor dispozitivelor cu acces la noile tehnologii au un nivel mai ridicat de alfabetizare digitala, iar laptopul este mai bun pentru copii decat telefonul sau tableta, releva un studiu recent. Cu cat un parinte este mai alfabetizat digital, cu atat și copilul…

- Guvernul va interveni in regim de urgența pentru a asigura finanțare suplimentare in cazul școlilor care au nevoie de reabilitate din cauza riscurilor seismice fiind incadrate in gradul 1, iar premierul a cerut ca acestea sa fie tratate cu prioritate, a anunțat purtatorul de cuvant al guvernului, Dan…

- Noul proiect de an școlar 2023/2024 a fost recent in dezbatere publica cu toți factorii implicați, cadre didactice, elevi și parinți. In urma acestor dezbaterile privind structura anului școlar 2023/2024 s-a ajuns la un numitor comun asupra structurii anului școlar viitor, stabilindu-se și perioadele…