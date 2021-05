Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta) a fost devansata de Partidul Verzilor in sondajele de opinie si ar putea pierde postul de cancelar, in contextul controverselor generate de Guvernul Angela Merkel, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Formatiunea ecologista Alianta 90 / Verzi, condusa de Annalena Baerbock, este creditata cu 26% din intentiile de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania. Uniunea Crestin-Democrata / Uniunea Crestin-Sociala (CDU/CSU, centru-dreapta) are o sustinere electorala de 25%, iar Partidul Social-Democrat…