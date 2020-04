Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol lucreaza la un set de masuri menit sa reactiveze forța de munca in doua etape ce se vor extinde de-a lungul anului.Ministrul Economiei, Yolanda Diez, avertizeaza ca hotelurile, barurile și restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun, potivit Mediafax.Prima etapava include redeschiderea…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are în vedere masuri de a reactiva forta de munca în doua etape care se vor extinde pâna pe tot parcursul anului, avertizând ca unele afaceri pot ramâne închise pâna la Craciun.Citește mai mult pe Digi24.ro.

- Spania este una dintre tarile europene cel mai grav afectate de coronavirus. Ministrul Economiei a anuntat ca Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare a fortei de munca, ce se va desfasura in doua etape si avertizeaza ca acest plan va dura pana la finalul anului, relateaza Mediafax citand…

- Premierul spaniol vrea sa relaxeze restricțiile impuse copiilor, in timp ce regimul de izolare va fi prelungit pentru restul populației cu inca 15 zile, pana la data de 9 mai, relateaza Agerpres. Pedro Sanchez a anunțat, sambata, ca va cere Parlamentului o a treia prelungire a regimului de izolare,…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun.

- Nadia Calvino, ministru al Economiei și vicepremier, a declarat pentru televiziunea spaniola La Sexta ca decizia are ca scop sprijinirea familiilor pe durata pandemiei, dar ca este o ambiție a guvernului ca acest venit de baza universal sa devina "un instrument permanent", potrivit digi24. Daca…

- Guvernul spaniol a decis joi inchiderea tuturor hotelurilor si spatiilor de cazare turistice si a promis implementarea unor masuri speciale in azilele de batrani, dupa o crestere dramatica a numarului de noi cazuri de coronavirus si decese. Peste 1.000 de persoane imbolnavite au murit.

- Partidele din urmatoarele doua etape din La Liga Santander si La Liga Smart Bank se vor juca cu portile inchise, din cauza epidemiei de coronavirus. Este vorba de rundele 28 si 29 din Primera Division si de etapele 32 si 33 din a doua liga din Spania.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul:…