Dezastru pentru angajații cu STUDII SUPERIOARE. Ce se va întâmpla cu salariile lor Guvernul Florin Cițu intenționeaza sa inghețe și salariul minim brut pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, potrivit Hotararii de Guvern consultata de ȘTIRIPESURSE.RO. Intenția Guvernului vine in contextul in care Executivul intenționeaza sa inghete in 2021 și o serie intreaga de alte venituri precum indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu. Deciziile ar putea fi luate in ședința de Guvern de miercuri, programata pentru ora 14.30.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

