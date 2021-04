Stiri pe aceeasi tema

- Procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 6) la simularea examenului de bacalaureat este de 40,71%, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei. Astfel, la proba de Limba si literatura româna, procentul de promovare (note…

- 40,71% este rata de promovare la simularea examenului de Bacalaureat din acest an. 16 elevi au obținut media 10, potrivit ministerului Educației. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare din acest an este mai mare decat in anii 2016, 2017 și 2018. Ministerul Educației a anunțat ca miercuri…

- DEZASTRU la Simularea pentru Bacalaureat 2021: Peste jumatate dintre elevi au PICAT probele In cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2021, procentul celor care au obținut o medie cel puțin egala cu 6 este de 40,71%, conform anunțului facut de Ministerul Educației. La proba de Matematica și Istorie,…

- La nivelul județului Argeș, simularea examenului național de bacalaureat s-a desfașurat fara incidente, anunța Inspectoratul Școlar. Prezența in fiecare zi, pe probe, a fost urmatoarea: La limba și literatura romana – elevi inscriși 5038, prezenți 3909; La proba obligatorie a profilului – elevi inscriși…

- Participare slaba la simularea examenului de Bacalaureat. In judetul Brasov, sunt inmatriculati, in clasele a XII-a si a XIII-a aproximativ 3.500 de elevi. "In județul Brașov 1 din 5 elevi din clasele terminale de liceu a participat la aceste probe. Slaba participare se datoreaza imposibilitații organizarii…

- In conformitate cu prevederile art. 5 din OMEC nr. 3449/2021, desfașurarea simularii probelor scrise ale examenului național de bacalaureat in anul școlar 2020-2021 se organizeaza in baza procedurii cu nr. 26335/08.03.2021. Luni, 22 martie 2021, s-a desfașurat simularea examenului național de bacalaureat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca 78 de licee din 1.577 nu vor sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate, iar astfel sunt afectati 7.500 de elevi. Sorin Cimpeanu a afirmat ca duminica seara, la Antena 3, ca sunt cunoscute scolile…

- Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național incepe luni, 22 martie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți, 23 martie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, miercuri, 24 martie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Ultima proba scrisa…