Stiri pe aceeasi tema

- DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați Rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, au fost publicate de Ministerul Educației.…

- Bacalaureat 2022, a doua sesiune: MARȚI, proba scrisa la Romana. Modele de subiecte și reguli pentru candidați Bacalaureat 2022, a doua sesiune: Marți, 16 august, este prima proba scrisa de examen, cea la Limba și literatura Romana. Primele rezultate vor fi cunoscute in 31 august, iar cele finale in…

- Concurs directori școli, a treia sesiune in ALBA: 20 de candidați inscriși și 52 de posturi vacante. Proba scrisa, in 8 septembrie Doar 20 de candidați vor participa la concursul pentru funcțiile de directori de școli, a treia sesiune in județul Alba. Inspectoratul Școlar Județean a publicat lista candidaților…

- Titularizare 2022 in Alba: peste 100 de contestații depuse dupa proba scrisa. Cand vor fi publicate rezultatele finale Titularizare 2022 in Alba: Au fost depuse peste 100 de contestații dupa publicarea notelor la proba scrisa susținuta de candidați in 13 iulie, majoritatea de catre educatori sau invațatori.…

- DEZASTRU la concursurile de angajare la ANAF: Peste 40% din candidați au luat note sub 5,5 la proba scrisa DEZASTRU la concursurile de angajare la ANAF: Peste 40% din candidați au luat note sub 5,5 la proba scrisa Rezultatele pentru ocuparea a 209 posturi anunțate ca scoase la concurs de ANAF – 79 in…

- Definitivat 2022: Miercuri, proba scrisa. Ce trebuie sa știe candidații din Alba și din țara. Detalii despre reguli și subiecte Definitivat 2022: Miercuri, 20 iulie, in centrele de examen din Alba și din țara este organizata proba scrisa la Definitivat 2022. Nota minima de promovare a examenului este…

- Definitivat 2022: MODELE de SUBIECTE pentru proba scrisa din 20 iulie, pe discipline. Calendarul examenului și reguli Definitivat 2022: Candidați din Alba și din țara susțin in 20 iulie proba scrisa la examenul de Definitivat. Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invațamantul…

- BACALAUREAT 2022: LUNI, 20 iunie, prima proba scrisa – la ROMANA. Modele de subiecte și reguli pentru candidați Bacalaureat 2022: Luni, 20 iunie, incep probele scrise la examenul de Bacalaureat 2022. Prima proba este la Limba și literatura Romana. Primele rezultate vor fi cunoscute in 27 iunie, iar…