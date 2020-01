Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar peste 1.000 au fost ranite in cutremurul de magnitudinea 6,8 care a avut loc vineri seara in estul Turciei, unde salvatori continuau sambata sa caute supravietuitori in cladiri surpate, relateaza AFP.

- Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter, s-a produs vineri seara, la o adancime de aproape 7 kilometri, in apropierea unei statiuni turistice din estul Turciei. Potrivit bilantului provizoriu, cel putin 21 persoane au murit și peste 1000 au fost ranite dupa ce cateva zeci de…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Cutremur puternic in Turcia, cu 180 de replici: 20 de morți, peste 1.000 de raniți și mai multe cladiri prabușite Vineri, un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, potrivit autoritatilor…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, potrivit autoritatilor turce, informeaza agentiile de presa internationale.Pamantul s-a zguduit in districtul Sivrice, in provincia Elazig, in…

- UPDATE, 27.11.2019 – Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul…

- Bilanțul cutremurului produs vineri dimineața in regiunea Tark din nord-vestul Iranului a ajuns la cel puțin cinci morți și peste 300 de raniți, au anunțat autoritațile locale, potrivit Associated Press.Cel puțin 312 persoame au fost ranite, dintre care 13 au necesitat spitalizare. Localnicii…