Dezastru în stațiuni după cea mai puternică furtună Plajele de pe litoralul romanesc arata acum ca dupa Apocalipsa. Imaginile din prezent nu mai au nimic in comun cu cele din timpul verii, așa cum se poate observa din aceasta filmare. @anastasia_addams888 Imagini cu locatia din zilele de vara pe instagram: casa.analys Ne ramane doar sa ne rugam! #fyp #foryou #foryoupage ♬ Powerful songs […] The post Dezastru in stațiuni dupa cea mai puternica furtuna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Peter Becker de la Universitatea George Mason din SUA a avertizat ca energia desprinsa din furtunile solare ar putea crea intr-o zi la o „apocalipsa a internetului”. „Internetul a ajuns la maturitate intr-o perioada in care soarele a fost relativ liniștit, iar acum intra intr-o perioada mai…

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…

- Inundații fara precedent in marea metropola: mașini plutind in centrul orașului, metroul inundat. Guvernatorul statului New York, Kathy Hokul, a anunțat introducerea starii de urgența in New York City din cauza ploilor abundente care au dus la inundații fara precedent. New York Subway is ruined by the…

- Doua persoane au murit marți in inundații violente provocate de ploile torențiale care au transformat strazile din Istanbul in adevarate rauri, au anunțat autoritațile locale, citate de Le Figaro. Inundațiile fac ravagii in Istanbul unde zeci de mașini sunt scufundate, metroul este plin cu apa, iar…

- Romania anului 2023, mereu surprinzatoare. Imagini surprinse pe o șosea arata cum viața șoferilor și a motocicliștilor care trec printr-o localitate dintr-o zona de munte este pusa in pericol de un localnic pentru care curațenia este mai importanta decat siguranța celorlalți. Omul a ales sa-și spele…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO.…