- Costel Alecu, cel care poza in afacerist onest și seducea vedete pe banda rulanta, in timp ce, in realitate, tragea țepe pe internet, prejudiciul total fiind estimat la peste 9 milioane de dolari, a fost extradat in SUA și cazat la racoare.

- Ancheta in cazul morții violente celebrului bucatar Adrian Pop, devenit vedeta dupa ce a participat, in calitate de jurat, la „Chefi la cuțite”, a luat o turnura neașteptata, dupa ce procurorii au dezvaluit ca nu au reușit sa gaseasca o explicație.

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus recent punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul de catre o persoana al carei permis de conducere a…

- DIICOT: Barbat, retinut dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce ar fi ridicat, de la o firma de curierat, un colet, provenit din Spania, ce continea aproximativ 1,4 kilograme de cannabis.Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Polițiștii de la Secția 16 plasați in arest la domiciliu dupa ce au rapit doi oameni și i-au torturat au scapat de dosarul din 2018 dupa ce l-au pus martor pe un fiu de polițist prins cu droguri.

- Scandalul dintre jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, continua cu „fenomene paranormale”: unul dintre procese a fost trecut la secret, deși reclamantul n-a cerut acest lucru.