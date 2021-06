Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, general de armata Valeri Gherasimov, a declarat, miercuri, 23 iunie, ca Ministerul rus al Apararii dezvolta mijloace pentru neutralizarea amenițarii sistemului global de aparare antiracheta al SUA. Generalul Gherasimov a menționat ca elemente ale sistemului american de aparare antiracheta sunt desfașurate in Europa și in […] The post Deveselu, coșmarul lui Putin. Ce spune acum Moscova despre scutul antiracheta din Romania first appeared on Ziarul National .