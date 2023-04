Stiri pe aceeasi tema

- Amendarea unui primar pentru ca a incalcat regulile de parcare este un fenomen. La fel cum este și faptul ca acesta l-a laudat pe lucratorul care l-a sancționat. Primarul sectorului 2 din București, Radu Mihaiu, spune ca a fost amendat pentru ca nu a respectat regulile de parcare și ca sancționarea…

- Tragedie in București! O femeie, in varsta de 53 de ani a murit dupa ce a fost muscata de un caine de talie mare. Un apel la 112 anunța faptul ca, in curtea unui imobil din Sectorul 3 se afla o femeie care este muscata de un caine. La momentul sosirii echipajelor de urgența, femeia era in stare de inconstienta,…

- 80 de PERCHEZIȚII, inclusiv in județul Dambovița, pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și infracțiuni informatice, astazi, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare…

- La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub indrumarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara pe raza județului Satu Mare, precum…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au dispus trimiterea in judecata a doua persoane cercetate pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc si trafic…

- Mascații și DGA au descins peste șase politisti din Brașov , care sunt suspectati de luare de mita, trafic de influența, abuz in serviciu. Mascații și reprezentanții DGA Covasna, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au descins la cele 18 locuințe ale acestora, precum și la sediul…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE), au efectuat, marti, patru perchezitii in judetul Valcea (2), in municipiul Bucuresti (1) si in judetul Ilfov (1), intr-un dosar penal privind colectarea si comercializarea…

- Trei persoane au fost duse la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul colectarii deșeurilor. Polițiștii au descins marți dimineața, 17 ianuarie, acasa la 3 suspecți și la un sediu de firma. ”In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul…