Sambata, 18 martie a.c., pe raza municipiul Zalau, polițiștii Biroului Ordine Publica Urban impreuna cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o activitate de conștientizare a cetațenilor cu privire la riscurile deținerii cainilor periculoși sau agresivi și de combatere a nerespectarii normelor legale aferente acestui domeniu. In cadrul acestei activitați, polițiștii salajeni au imparțit pliante cu recomandari specifice in legatura cu deținerea, ingrijirea sau insoțirea cainilor periculoși sau agresivi in spațiile publice,…