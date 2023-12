Stiri pe aceeasi tema

- Vestea vine in timp ce editorii, artistii, scriitorii si tehnologii cantaresc din ce in ce mai mult sau urmaresc actiuni legale impotriva companiilor din spatele instrumentelor populare de inteligenta artificiala generativa, inclusiv chatboturi si modele de generare de imagini, pentru ca se presupune…

- O conservatoare moderata, Sandra Day O'Connor a fost numita in instanta suprema de catre fostul presedinte american Ronald Reagan in anul 1981. Desi fusese numita pe viata, ea a demisionat in anul 2006 pentru a-si ingriji sotul John O'Connor, bolnav de Alzheimer si care a decedat trei ani mai tarziu.…

- TAS a venit cu lamuriri in cazul Simonei Halep (32 de ani). Ea facut apel la decizia ITIA, care a suspendat-o 4 ani, dar cazul nu a fost judecat. Și nici nu se afla pe lista cu urmatoarele procese. ...

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a anuntat ca va face recurs la Curtea de Justitie a Uniunii Europene fata de decizia Tribunalului Uniunii Europene in speta referitoare la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. “Procesul impotriva Consiliului Uniunii Europene la CJUE nu s-a incheiat! Referitor la decizia Tribunalului…

- Cazul a fost amanat pentru data de 14 decembrie 2023, "pentru ca reclamantul sa si angajeze aparatorldquo;.Curtea de Apel Constanta a amanat azi, 26 octombrie 2023, procesul deschis de Ciprian Solomencu, primarul comunei Nufaru, judetul Tulcea, in contradictoriu cu Agentia Nationala de Integritate.…

- Decizia Tribunalului de respingere a actiunii primariei a fost luata de completul F12 al Sectiei I Civile, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Adrian Neagu.Dosarul in care Municipiul Constanta prin Primar l a dat in judecata pe fostul consilier local Gheorghe George Andrei Popescu a…

- ADVERTORIAL. Acasa este locul in care te relaxezi, locul in care iți incarci bateriile dupa o zi plina, locul in care te odihnești, locul in care traiești. Iar decorarea casei se joaca un rol extrem de important in viața fiecaruia dintre noi! Procesul de mobilare nu este deloc unul ușor, fiind nevoie…