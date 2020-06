Stiri pe aceeasi tema

- Tatal copilului de 4 ani care a murit dupa ce a fost luat de o viitura pe un drum comunal din Muntii Apuseni in seara zilei de sambata, 13 iunie, a ales acea ruta cu masina pentru ca bause si avea permisul anulat.

- bull; La cautari participa zeci de pompieri militari din doua subunitati, localnici si politisti ISU Bihor informeaza ca, in cursul noptii de sambata spre duminica, 14 iunie a.c., misiunea de cautare a copilului in varsta de patru ani, luat de o viitura in localitatea Valea de Sus, a fost sistata timp…

- Un copil, de opt ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul de Pediatrie din localitate, dupa ce a traversat printr-un loc nepermis si a fost lovit de un autoturism, se arata intr-o informare transmisa, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii…

- Un cetatean roman care conducea o masina, cu numere false de inmatriculare, incarcata cu tigari de contrabanda, avand permisul de conducere suspendat, a fost retinut de politisti, iar in urma unor actiuni, 23.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 268.600 lei, au…

- A venit momentul sa alegi scaunul de masina pentru copilul tau si ai in minte o multime de intrebari, nu-i asa? Tot auzi despre grupe, reglemantari, sistemul Isofix si alte detalii care, poate, iti sunt neclare si probabil esti curios/curioasa ce inseamna. In randurile care urmeaza, vei gasi toate…

- Tanarul, care n-a ridicat tonul la agentul Poliției, a explicat ca a schimbat o piesa care dadea rateuri și nu putea risca sa ramana fara mașina. Fiul a fost internat la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului din București. Poliția n-a considerat-o o urgența și l-a amendat.Un tanar din Ploiești…

- Un tanar din Republica Moldova, care a sperat sa treaca frontiera cu o mașina, cu toate ca avea permisul de conducere anulat, s-a ales pana la urma cu un dosar penal. In varsta de 23 de ani, A.A. s-a prezentat pe 28 martie a.c. in PTF Stanca, pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii…

- Sambata, in jurul orei 20.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un barbat de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autovehicul pe strada 1 Mai din municipiul Dej, deși avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Politistii…