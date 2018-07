Tragedia din județul Gorj scoate la iveala detalii șocante! Potrivit Compartimentului de Informare si Relatii Publice al IPJ Gorj, duminica, in jurul orei 19,00, un politist din cadrul Postului de Politie comunal Matasari a sesizat, prin apel 112, ca sotia sa, agent de politie la Transporturi Feroviare Targu-Jiu, incadrata in 2006, si-a impuscat mortal mama, in zona toracelui, dupa care s-a impuscat in cap, folosind pistolul din dotarea acestuia.