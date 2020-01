Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații din dosarul crimelor de la Caracal au fost obținute in exclusivitate de DIGI24. Profilerii criminaliști au schițat in tușe precise profilul ucigașului care a ingrazit o țara intreaga. In celula, ucigașul a cedat și a scris cu mana lui ce le-a facute fetelor. Cea mai chinuita victima…

- Profilerii criminaliști au schițat in tușe precise profilul lui Ghorghe Dinca, ucigașul care a ingrazit o țara intreaga. In celula, ucigașul a cedat și a scris cu mana lui ce le-a facute fetelor. Cea mai chinuita victima a lui Gheorghe Dinca a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu…

- In celula, ucigașul a cedat și a scris cu mana lui ce le-a facut fetelor. Cea mai chinuita victima a lui Gheorghe Dinca a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu de imaginat. Ba mai mult, și-a lasat vecinul sa o abuzeze.

- Ies la iveala detalii terifiante in cazul Caracal, cel care a ingrozit intreaga Romania. Din spatele gratiilor, Gheorghe Dinca a facut noi declarații cu privire la modul in care le-a chinuit și ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu.

- Apar noi informații in cazul Caracal. Dupa ce procurorul -șef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a anunțat ca a fost reținut un barbat de 46 de ani care a violat-o pe Luiza Melencu imediat dupa ce fata a fost rapita, Dinca și-a schimbat declarația cu privire la uciderea Alexandrei Maceșanu.Citește…

- Apar noi informații tulburatoare legate de cazul crimelor odioase din Caracal! Dupa mai bine de 2 luni de cand ancheta bate pasul pe loc, s-au facut descoperiri șocante, care ar putea duce la finalizarea lucrurilor.