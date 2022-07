Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente au loc percheziții la ex-președintele Parlamentului Andrian Candu vizat in cadrul unei cauze penale de imbogațire ilicita. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.

- Detalii noi in cazul bebelușului de trei luni care ar fi fost aruncat de la etajul patru de catre propriul tata. Jurnaliștii de la Publika TV au reușit sa discute cu mama copilului. Ea a povestit ca nu era acasa in momentul tragediei. „Eu am ieșit cu fetița mai mare la plimbare și am intrat pe la…

- Prințul belgian Henri De Croy este acuzat de spalare de bani și evaziune fiscala in valoare de sute de milioane de dolari, pacalind atat foști clienți, cat și autoritațile din trei state europene. Aristocratul se afla in prezent in Columbia, unde a strans o avere imensa, arata o noua investigație a…

- Maria Pop a disparut de acasa in 2 iunie. Familia și poliția o cauta cu disperare. Locuind in zona Valea Ghinzii, pompierii au inceput cautarile in raul Bistrița. S-au parcurs zeci de km, fara rezultat… In 2 iunie, Maria Pop, o bistrițeanca de 53 de ani, disparea de acasa. In data de 4 iunie, familia…

- Cursa de Formula 1 de la Monaco a fost intrerupta duminica dupa ce monopostul pilotului echipei Haas, Mick Schumacher, s-a rupt in doua, dupa ce s-a izbit de un perete de protecție. Pilotul german e in afara oricarui pericol. Pilotul este fiul lui Michael Schumacher, de șapte ori campion de Formula…

- Marcel Pavel, in varsta de de 62 de ani și soția lui, Violeta, s-au casatorit civil in 1996, insa nu au ajuns pana acum in fața altarului, pentru casatoria religioasa. Au trei copii impreuna și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Arttistul a explicat de ce nu au facut pasul cel mare. Secretul…

- 1 Mai se apropie cu pași repezi, iar romanii se gandesc deja la ce vor pune pe mese in aceasta zi de sarbatoare. Duminica este despre relaxare, voie buna, gratare și neaparat tradiționalii mici. Cum poți sa prepari cei mai buni mititei pentru prietenii tai? Puțini oameni știu secretul micilor de la…

- In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Aliena a oferit detalii cutremuratoare despre familia ei. Ce a marturisit iubita Omului cu Tourette cu privire la greutațile prin care a fost nevoita sa treaca. Ce a dezvaluit aceasta și cat de complicat i-a fost sa creasca fara tata.