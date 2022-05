Detalii neștiute din relația lui Irinel Columbeanu cu Oana Cojocaru. Cearta pe care au avut-o înainte de despărțire: „A vrut să plece la mama ei” Irinel Columbeanu și iubita Oana s-au desparțit dupa aproximativ trei ani de relație , in luna mai a anului trecut. Acum, in cartea lui, omul de afaceri face declarații neștiute despre povestea de iubire cu tanara cu 40 de ani mai mica decat el. Playtech.ro a publicat cateva pasaje din cartea lui Irinel Columbeanu. Sunt pasaje in care acesta povestește despre traiul pe care l-a avut cu Oana Cojocaru in vila de la Izvorani, care a și ars. „Locuitul in vila de la Izvorani incepu sa le stea in gat amandurora. Lui nu-i mai placea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce in ce mai aglomerat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca va intrebați ce mai face fostul milionar de la Izvorani, va spunem noi. Irinel Columbeanu se pregatește sa lanseze o noua carte. Intitulata „Chintesența”, cartea prezinta a treia parte a relatarilor fostului milionar despre viața sa. Unul din capitole, spune Irinel Columbeanu, are referiri și la…

- Problemele noastre medicale nu tin cont de locul sau de contextul in care ne aflam, si nici de resursele financiare de care dispunem, cu atat mai putin durerile dentare, care necesita o interventie rapida. Sunt premisele de la care echipa Life Dental Spa, centrul medical care aduce stomatologia mai…

- Convoiul Național al Libertații care a pornit la drum joi, 10 februarie a.c., din București, strabatand toata țara pe trasee ce insumeaza peste 3000 de kilometri, ajunge joi, 17 februarie, in localitați ale județelor Harghita, Covasna și Brașov de unde va porni vineri, 18 februarie, spre Piața Victoriei…

- 52,3% din cazurile COVID confirmate in Romania, in ultima saptamana, s-au inregistrat la persoane nevaccinate, conform raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 24 – 30 ianuarie 2022 39,6% din cazuri s-au inregistrat in București,…

- Aproape 40% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Constanta si Brasov, conform raportului transmis joi, 3 februarie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 52% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat raportul aferent saptamanii 24 – 30 ianuarie 2022, cu privire la situatia deceselor asociate infectiei cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei. Statisticile arata ca peste 81% din decesele COVID de saptamana trecuta au fost inregistrate la persoane…

- Și un pasaj pietonal subteran, la Comarnic, a fost ieri in atenția Executivului V. Stoica Guvernul a adoptat, in cadrul ședinței de ieri, doua proiecte de hotarari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru doua obiective de investiții in județul Prahova: pasajele rutiere Sinaia Sud și…