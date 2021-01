Detalii din dosarul „tabla lui Alexe”: Ce a spus fostul ministru la ieșirea din sediul DNA Fostul ministru al Mediului a venit astazi la DNA pentru a fi informat de catre procurori ca este urmarit penal pentru luare de mita și instigare la delapidare. La ieșirea din sediul DNA, Costel Alexe a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor, afirmand ca este nevoinovat. „Voi veni ori de cate ori va fi nevoie pentru a da declaratii. Am luat act de solicitarea domnului procuror. Imi doresc finalizarea cat mai rapida a acestui demers judiciar, pentru ca sunt nevinovat”, a spus Costel Alexe. Potrivit procurorilor, Alexe ar fi pretins in mod direct, in perioada marti-aprile 2020, mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Potrivit procurorilor, Alexe ar fi pretins in mod direct, in perioada martie-aprile 2020, mai multe produse din tabla (tabla cutata, țeava patrata, țeava rectangulara și rulouri de tabla), in valoare de 103.000 lei. Ancheta la Jandarmerie in cazul protecției oferite lui Alexandru Cumpanașu in 2019 …

- DNA a anunțat joi ca fostul ministru liberal al Mediului Costel Alexe este urmarit penal pentru luare de mita si instigare la delapidare, alaturi de o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, in dosarul in care ar fi primit mita 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- In urma cu doua zile, președintele Iohannis a incuviințat cererea DNA de incepere a urmarii penale in privința lui Costel Alexe. Acum, Direcția anunța inceperea urmaririi penale, informeaza biziday . In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2021, ca urmare a indeplinirii condițiilor…

- UPDATE: In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2021 , ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale necesare pentru efectuarea urmaririi penale fața de o persoana care, la data faptelor, deținea funcția de ministru, procurorii din cadrul Direcției Naționale…

