- Klaus Iohannis a ajuns in jurul orei 11.00, in Piata Universitatii din Capitala, unde a depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei. Dupa momentul solemn, presedintele a discutat cuoamenii aflati in zona. Cei prezenti au criticat "Institutul lui Iliescu", dar si pe presedintele…

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…

- Din cei 12 cavaleri repudiati de Klaus Iohannis, 9 au fost decorati de Ion Iliescu, doi de Emil Constantinescu si unul de Traian Basescu. Fostii mari sportivi Ilie Nastase si Gica Popescu au ramas cu decoratiile, desi au condamnari definitive. Iohannis nu s-a atins nici de distinctiile primite de Jacques…

- Klaus Iohannis (60 de ani), ales al patrulea președinte al Romaniei dupa 1989, continua seria de șefi de stat ai Romaniei care au obținut al doilea mandat la Cotroceni. El i-a urmat in funcție in 2014 lui Traian Basescu, aflat la al doilea mandat, de asemenea succesorul lui Ion Iliescu (2 mandate),…

- Klaus Iohannis se indreapta spre al doilea mandat de președinte al Romaniei și se alatura lui Ion Iliescu și Traian Basescu in tabloul președinților care au reușit sa caștige voturile romanilor consecutiv. Insa, fostul primar al Sibiului se indreapta, in același timp, spre o situație catastrofala,…

- Romania este o țara majoritar ortodoxa, cu aproape 16,5 milioane de creștini ortodocși, ceea ce reprezinta, in procente, 86% din populație. Conform unui clasament, Romania se afla in top 10 mondial al celor mai religioase țari din lume. Intr-o țara atat de ortodoxa, Romania are președinte un creștin,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica, la Romania TV, ca succesorul lui la Cotroceni, va caștiga detașat un nou mandat. Intrebat duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, daca in turul doi va sustine candidatul dreptei, Traian Basescu a raspuns: „Categoric da!”.Fostul…

- Mircea Diaconu l-a asemanat pe Klaus Iohannis cu Nicolae Ceaușescu, dar i-a dat un punct in plus fostului președinte comunist, pentru ca, in comparație cu actualul președinte al țarii, acela era ”un bun orator”.Diaconu, candidat la alegerile prezidențiale susținut de ALDE, PRO Romania și Partidul…