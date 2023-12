Deșteaptă-te române! Nu și Ludovic Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul discursurilor din Parlament, liderul Forța Dreptei, Ludovic […] The post Deșteapta-te romane! Nu și Ludovic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent luni la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei, fostul premier Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a fost surprins in timp ce dormea in Camera Deputaților. Parlamentul Romaniei a organizat luni dupa-amiaza, de la ora 15.00, o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei,…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei.Parlamentul Romaniei a organizat luni dupa-amiaza, de la ora 15.00, o ședința solemna dedicata Zilei…

- Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul discurusurilor din Parlament, liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a ațipit in fotoliul din Camera Deputaților.Imaginile surprinse de jurnaliștii Antena 3 CNN il arata pe fostul…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri la receptia de la Palatul Cotroceni oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, ca este responsabilitatea cetatenilor romani sa protejeze viitorul natiunii si sa ramana vigilenti „in fata curentelor extremiste care, daca nu suntem suficient de atenti, pot deveni…

- Un proiect de lege, aflat in faza de vot final in Parlamentul Romaniei, propune modificarea condițiilor actuale din Codul rutier privind obținerea permisului de conducere. Inițiatorii acestei propuneri legislative spun ca aceasta are mai multe scopuri, respectiv eliminarea timpilor foarte mari de așteptare…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…