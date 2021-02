Despre pacienţi, un punct de informare ■ de luni pina vineri, intre ora 10.00 si 14.00, purtatorul de cuvint al SMU Roman da informatii despre persoanele internate ■ medicii, in masura in care au timp, se deplaseaza si ei la acest punct pentru a discuta cu apartinatorii ■ Una din marile nemultumiri ale apartinatorilor, care a aparut odata cu interzicerea vizitelor […] Articolul Despre pacienti, un punct de informare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni au intervenit, luni, 1 februarie pentru a stinge doua incendii izbucnite la un garaj auto din Poienari, respectiv la un uscator de lemne din Dumbrava Rosie. Prima alarma a fost data in jurul orei 17. “Ca urmare a unui apel la 112 din jurul orei 17:10, pompierii din cadrul Punctului…

- ■ din 2.000 de pacienti, un medic de familie a reusit sa programeze doar 60 de persoane din categoria celor vulnerabile ■ platforma guvernamentala =ROVACCINARE ba functioneaza, ba nu ■ intre 4 si 22 ianuarie, in Neamt au fost vaccinati doar 4.623 de persoane ■ In conditiile in care la inceput a existat…

- ■ la Sagna, o familie cu 6 copii a ramas pe drumuri, locuinta arzindu-le ■ preotul Farcasel a lansat un apel la solidaritate: „Orice ajutor este binevenit si urgent, mai ales ca sintem plina iarna“ ■ un incendiu, care a distrus in totalitate o casa din Almas, a fost provocat intentionat ■ Finalul lui…

- Trei persoane, cu varste cuprinse intre 17 si 78 de ani, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs, marti, 26 ianuarie, in Topolita. “Prin apel la 112, in jurul orei 15:14, am fost inștiințati despre producerea unui accident rutier produs in localitatea Topolița, comuna Grumazești.…

- ■ la Neamt, rata de infectare este de 1,11 la mia de locuitori ■ la nivel national, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 111 decese ■ Pana pe 7 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 591.596 de pacienți au fost…

- ■ Radu Paltineanu si Irina Repede au terminat expeditia in care au parcurs circa 3.000 de kilometri prin Noua Noua Zeelanda ■ ei vor sa strabata cu bicicleta Tasmania si Australia ■ Dupa o calatorie care a insemnat strabaterea la pas, in canoe cand a fost vorba de traversarea unor lacuri, rauri sau…

- ■ presedintele Federatiei Asociatilor de Parinti, Iulian Cristache, sustine ca, in 2021, gradul de analfabetism functional va ajunge la 60% ■ cauza ar fi invatamintul on-line, la care n-au avut acces mii de copii, mai ales din rural ■ inspectorul general, Mihai Obreja, crede insa ca asociatiile de parinti…

- ■ programul Kurzarbeit va fi prelungit și pentru anul viitor, iar modalitatea de accesare este una facila Guvernul PNL va prelungi programul Kurzarbeit pana la data de 30 iunie 2021, ca urmare a aplicarii masurilor de sprijin pentru persoanele fizice și pentru firmele care sunt afectate din cauza pandemiei.…