- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 6 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22)…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza, in data de 6 aprilie conferința cu tema: Insolvența in contextul actual și modalitați de prevenire a acesteia.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Noutațile legislative in domeniul igienei și sanatații publice vor fi prezentate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș in cadrul unei sesiuni de informare a agenților economici care va avea loc marți, 28 februarie, cu incepere de la ora 11:00, in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri…

- Camera de de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare CORP Med, organizeaza luni, 27 februarie, de la ora 14:00, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un seminar de prezentare a celor mai noi tehnici medicale și aparate…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, organizeaza in data de 16 februarie, ora 11,00, un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a noilor reglementari legislative intrate in vigoare, sub genericul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, sub egida instituției Prefectului județului Timiș și in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș un seminar cu tema „Securitatea la incendiu a construcțiilor”, care va avea loc in 17 ianuarie, intre…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis organizeaza un seminar interactiv privind autorizarea de securitate la incendiu.