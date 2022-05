Despre binoame în ecuația sărăciei Statul roman este capușat. A fost așa dinainte de revoluție, și va mai fi așa, fara indoiala. Sa zici ca elimini total risipa din banul public ar fi, fara indoiala, o exagerare. Și e de ințeles ca nu poți face asta peste noapte. Dar sa zici ca scazi cu 10% cheltuielile bugetare cand tu crești cu peste 15000 numarul de posturi la stat, și le mai crești și salariile unei bune parți din angajații la stat, asta este o evidenta minciuna. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

