- Volodimir Zelenski considera ca Iersusalim ar putea fi un loc potirvit penru negocierile de pace intre Ucraina și Rusia, avand in vedere ca Israelul depune eforturi pentru a media un acord intre cele doua state.

- Paulo Dybala (28 de ani) iși termina contractul vara aceasta cu Juventus și nu pare dispus sa mai continue la formația torineza. Adus de Juventus in 2015 de la Palermo pentru 41 de milioane de euro, Dybala se afla in ultimele 6 luni de contract cu piemontezii și a refuzat deja mai multe oferte de prelungire…

- Novak Djokovic și Karen Khachanov au oferit cel mai spectaculos punct al zilei in circuitul ATP: chiar daca nu a mai jucat de aproape trei luni, liderul mondial pare ca nu a lipsit deloc de pe terenul de tenis.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 16 februarie 2022, la Paris, la invitatia Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la un dineu de lucru informal privind situatia de securitate din Sahel.De asemenea, Presedintele Romaniei va lua parte, in perioada 17 18 februarie…

- Conducerea țarii nu evita o comunicare la nivel inalt cu Federația Rusa, in contextul crizei energetice. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, spune ca guvernarea este deschisa, iar informațiile precum ca s-ar evita o intalnire la nivel inalt este un fals.

- Ambele echipe din Roma au pierdut meciurile jucate duminica in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Italiei: AS Roma a fost invinsa acasa de Juventus cu 4-3, iar Lazio a fost intrecuta in deplasare de campioana Inter Milano cu 2-1, conform Agerpres. In meciul de pe Stadio Olimpico, AS Roma a…

- Cursul de schimb al dolarului și euro a crescut brusc pe fundalul situației din Kazahstan. Moneda europeana a crescut peste 87 de ruble, pentru prima data de la 27 august, dolarul a depașit 77 de ruble, actualizind maximul de pe 21 aprilie 2021. Acest lucru rezulta din datele Bursei de Valori din Moscova.…