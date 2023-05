Peste 8000 de spectatori au venit pe stadionul „Ilie Oana”, dornici sa asiste la ultima reprezentație a petroliștilor din acest sezon. Nu s-au putut bucura de scorul final, in condițiile in care Hermannstadt s-a impus la limita, 1-0, dar, lucru mai important, au ajutat comunitatea locala, toate incasarile rezultate din vanzarea biletelor urmand sa fie donate pentru construirea și dotarea secției de urgențe a Spitalul de Pediatrie Ploiești! Și, cam aceasta a fost ”partea plina” a paharului, intr-un duel in care Petrolului i s-a aratat și ”cealalta fața a norocului”. Cu obiectivul indeplinit chiar…