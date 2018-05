Desiigner debuteaza cu EP-ul „Life of Desiigner”

Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West are in plan salvarea a sute de mii de rezidenți din Chicago și cercul sau de prieteni e super dornic sa ajute. Rapper-ul a venit acum ceva timp cu ideea inființarii unei organizații numita Donda Social, insa ideea a prins contur mai serios saptamana aceasta. Kanye West trimite saptamana aceasta…

- Editia de marti seara a emisiunii ,,Chefi la cutite” a inclus in meniu toate ingredientele: chefii au jurizat dur, s-au amuzat in culise, dar si in platou si au incercat sa ghiceasca cine se afla in spatele farfuriilor misterioase de pe banda. “Un iranian inalt cu rochie”, “un cioban fotbalist”, sau…

- Procesul a fost intentat la un tribunal din Chicago, vineri. Un medic si un farmacist de la Trinity Medical Center din Rock Island, Illinois, sunt acuzati ca nu au diagnosticat si tratat corect problemele medicale ale starului, care a fost internat cu o saptamana inainte de a muri. Cei sase…

- Cantaretul jamaican Sean Paul, premiat cu Grammy la categoria „cel mai bun album reggae” in 2004, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 23 mai, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU, dupa cheltuieli HALUCIANANTE: Pe ce s-au ARUNCAT 11.000 de EURO din banii publici Cu…

- Potrivit unui comunicat al organizatorilor, duoul The Chainsmokers vine pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul Untold. Cei doi membri, Alex Pall si Andrew Taggart sunt castigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuti - “Closer”, are peste doua miliarde…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Pentru cei ce au așteptat cu sufletul la gura lista de piese ce vor aparea pe coloana sonora a filmului “Black Panther”, ei bine, puteți rasufla ușurați caci lista e acum pe virginradio.ro. Kendrick Lamar va interpreta “Black Panther”, pe langa colaborarea cu SZA pentru “All the stars”, piesa compusa…