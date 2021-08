Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de doze de vaccin anti-Covid, produse de companiile Johnson&Johnson și Moderna, ajung vineri in Romania. CNCAV a anunțat ca 93.600 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnson&Johnson sosesc vineri la Institutul Cantacuzino. Transportul pe cale terestra al dozelor este asigurat de…

- Peste 200.000 de doze de vaccin anti-Covid, produse de companiile Johnson&Johnson și Moderna, ajung vineri in Romania. CNCAV a anunțat ca 93.600 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnson&Johnson sosesc vineri la Institutul Cantacuzino. Transportul pe cale terestra al dozelor…

- O noua transa de vaccin anti-COVID de la compania Moderna ajunge maine la noi in tara – este vorba despre aproape 112.000 de doze, care vor ajunge in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Compania Nationala "Unifarm" SA si distribuite apoi in centrele regionale din intreaga tara. Pana…

- CNCAV a anunțat joi ca 93.600 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnson&Johnson sosesc vineri la Institutul Cantacuzino. Potrivit CNCAV, transportul pe cale terestra al dozelor este asigurat de firma producatoare. Acestea vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare,…

- Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. 93.600 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnsonamp;Johnson sosesc in tara 93.600 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 30 mai a.c., la…

- Pana in prezent, 1.479.600 de doze Moderna au fost receptionate, iar 722.188 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.112.800 doze de vaccin Moderna au intrat astazi, 14 iulie a.c., in Romania si vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale ldquo;Unifarm" SA.Transportul este asigurat de…

- Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. 60.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 24 iunie a.c., la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara "Cantacuzino". Transportul…

- Romania primește o noua tranșa de vaccin Johnson&Johnson. Peste 74.000 de doze vor ajunge joi in țara 74.400 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 20 mai a.c., la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele…