Deși este mare exportatoare de vaccinuri pentru Covid-19, acum se pregăteşte să importe India, mare exportatoare de vaccinuri pentru Covid-19, se pregateste sa importe, din cauza cresterii numarului de infectari Masura, care elimina conditia ca producatorii vaccinurilor sa efectueze studii clinice de mica amploare la nivel local, inainte de a solicita aprobarea de urgenta, a fost luata in urma celei mai mari cresteri a numarului de cazuri in India, in aceasta luna, la nivel global. India are cea mai mare capacitate de fabricare a vaccinurilor din lume si a exportat zeci de milioane de doze inainte de cresterea cereri pe piata interna, care a dus la un deficit in unele state ale sale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

