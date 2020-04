Stiri pe aceeasi tema

- Deseurile care provin de la centrele de carantina sunt considerate deseuri periculoase, sunt duse direct la groapa si incinerate, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Romania duce la groapa de gunoi 85% din ceea ce se colecteaza de la populatie in loc sa recicleze peste 50% din deseuri, tinta asumata pentru 2020, intrucat colectarea selectiva, reciclarea si managementul deseurilor sunt tratate cu superficialitate de multi ani, atrage atentia, pe propria pagina…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca a hotarat ca ministerul pe care il conduce sa se implice si sa puna la dispozitie, pentru implementarea masurilor de carantina, 214 camere la nivelul cantoanelor, centrelor si hotelurilor Romsilva si 123 de camere ce apartin…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Miercuri urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat, vineri, ca institutia pe care o conduce nu a avut fonduri pentru asigurarea asistentei juridice pentru mai multi comisari ai Garzii Nationale de Mediu fata de care au fost depuse plangeri penale, in urma unor actiuni…

- Guvernul Romaniei nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an, dar in viitor vom vedea ce vom face, dupa o consultare publica cu societatea civila si corespondenta cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, liderul filialei iesene a PNL, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca la sfarsitul lunii februarie va fi cunoscut numele celui care va candida pentru Primaria Iasi la alegerile din aceasta vara. "Iesenii vor afla…