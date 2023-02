Stiri pe aceeasi tema

- Precauți dar indrazneți, cei 3 urși au sarit gardul gradinii zoologice din Targu Mureș in toiul nopții. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum, timp de doua ore, animalele salbatice au cautat mancare in containerul de deșeuri aflat in curte.Dupa ce au terminat de mancat, vizitatorii…

- Sambata noaptea, trei urși au vizitat Gradina Zoologica din Tg. Mureș, anunța Radio Mureș care citeaza un comunicat de presa al instituției. Animalele salbatice au escaladat gardul și au cotrobait in containerul aflat in incinta Curții de deservire al gradinii. Urșii nu au cauzat pagube, iar vizita…

- Trei ursi au escaladat gardul Gradinii Zoologice din Targu Mures in weekend si au cautat mincare in pubele, fara a produce pagube, informeaza News.ro. ”Sambata noaptea, trei ursi au vizitat Gradina Zoologica din Targu Mures. Animalele salbatice au escaladat gardul si au cotrobait in containerul aflat…

- Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civica Bacau (CRREC) și American Corner, in colaborare cu Direcția Generala Anticorupție-Serviciul Teritorial Bacau, deruleaza in școli Campania de informare „Corupția in viața cotidiana. Integritatea – un pilon de baza in funcționarea societații”. Traineri:…

- Plase monofilament in lungime de aproximativ 200 de metri sunt rezultatul patrulei de noaptea trecuta, realizate de Centrul Regional de Ecologie Bacau. Plasele au fost intinse in zona viaductului de la autostrada, nu cu mult timp inainte de a fi gasite. Activitatea de teren din ultima saptamana s-a…

- Noaptea trecuta o patrula a Centrului Regional de Ecologie Bacau (CRE) aflata in zona lacului Galbeni a observat de pe baraj, in aval de stavile, un bidon suspect care statea fix in curentul de apa. A fost verificata zona cu ajutorul unui caiac, fiind descoperita o plasa textila in lungime de aproximativ…

- Noua toaleta publica din Piața Centrala a fost finalizata! Accesul este GRATUIT! Avand in vedere faptul ca toaleta veche era una privata, nefuncționala, Primaria municipiului Bacau a inceput amenajarea alteia noi, in urma cu doua luni. Incepand din aceasta saptamana, cei care iși desfașoara activitatea…

- Conducatorul Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi din Moinești, generalul Ion Procopie, in varsta de 103 ani, a primit ținuta de iarna și a venit la primaria din localitate „Domnul general Ion Procopie este o prezența fireasca in primaria municipiului nostru – domnia sa inca este conducatorul…