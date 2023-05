Stiri pe aceeasi tema

- Un desert vegan a fost retras de pe piata, din toate marile magazine, de catre Alois Muller GmbH & Co.KG, deoarece, din cauza unei erori, a fost introdusa o proteina din lapte, nedestinata produsului final. Desertul poate fi periculos pentru cei cu alergii, dar poate fi consumat fara restrictii…

- Un desert vegan a fost retras de pe piata, din toate marile magazine, de catre Alois Muller GmbH & Co.KG, deoarece, din cauza unei erori, a fost introdusa o proteina din lapte, nedestinata produsului final. Desertul poate fi periculos pentru cei cu alergii, dar poate fi consumat fara restrictii de cei…

- Alerta alimentara in Romania! Un desert de spuma de ciocolata pe baza de crema de nuci de cocos, cumparat frecvent, a fost retras de pe rafturile supermarket-urilor, iar oamenii sunt avertizați sa nu il consume, daca deja l-au achiziționat. Anunțul facut de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si…

- Piața muncii va trece prin schimbari majore in urmatorii ani - cu aproape un sfert din locurile de munca schimbandu-se in urmatorii cinci ani, potrivit unui nou raport al Forumului Economic Mondial.

- Cand vorbim de legumele și fructele din piețe sau supermarketuri, majoritatea plecam de la ideea ca sunt sigure, naturale și proaspete. Nu ne-ar trece prin cap ca am putea avea probleme de sanatate din cauza acestora. Dar, realitatea este cu totul alta, iar așa cum s-a demonstrat recent, capsunile din…

- Piata asigurarilor e in tensiune dupa ce ASF a retras vineri autorizatia de functionare a EUROINS. Oficialii Autoritatii de Supraveghere Financiara cauta solutii pentru a evita o explozie a preturilor. Si iau in calcul revenirea la tarifele RCA din martie 2022.

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor anunța retragerea din comerț a unui lot de oua, produs in raionul Taraclia. In urma unor verificari s-a constatat ca gainile ouatoare sunt contaminate cu Salmonella, scrie Echipa.md . Este vorba despre producatorul „Aviton Agro” din satul Valea Perjei,…

- Producatorii de medicamente din Romania atrag atenția ca, in condițiile in care Executivul va crește taxa suplimentara pe medicamente (clawback) de la 15%, cat este acum, vor disparea din farmacii și din spitale și mai multe medicamente ieftine produse in Romania. Fii la curent cu cele mai…