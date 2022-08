Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Fii la curent…

- Este incredibil cat costa o portie de sarmale sau o ciorba pe litoralul romanesc. Prețurile sunt exorbitante pe litoralul romanesc, astfel ca Asociația pentru Protecția Consumatorilor s-a autosesizat și a inceput sa analizeze prețurile uriașe din stațiunea Mamaia. Preturile au luat-o razna cu adevarat.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru aprobarea OUG privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei. Potrivit…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Mulți dintre operatorii economici de pe litoralul romanesc au ridicat cu cateva trepte afacerea fața de cum a fost ea gasita la controalele din urma cu cațiva ani, a declarat președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, miercuri,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intreprins, luni, 20 iunie, o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor de catre operatorii economici din centrul commercial Promenada, situat in sectorul I al Capitalei, informeaza Mediafax. Au fost…

- Horia Constantinescu a fost intrebat, vineri, in Mamaia, la ce ar trebui sa se astepte agentii economici de pe litoral in acest sezon estival de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. “Vom verifica cazierul comercial al fiecaruia dintre cei evaluati, vom sti daca si in anii trecuti…

- Comisarii de la ANPC din București au controlat activitatea de la Egros. Restaurantul „Mister Chef” a fost inchis, dupa ce a fost descoperita o cantitate de 200 de kilograme de carne expirata. S-au pus sigilii pe standuri, din cauza ca patronii s-au sustras controlului O acțiune organizata de comisarii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor „e noua bata a PSD in București”, acuza, luni, Nicușor Dan: „Incearca in zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv transportul in comun din Capitala”. „ANPC e noua bata a PSD in București. Autoritatea…