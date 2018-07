Descoperire uluitoare: Iată care este cel mai sigur loc în avion - Foto CHISINAU, 20 iul — Sputnik. Un grup de cercetatori au studiat un numar de accidente aviatice care au avut loc în ultimele decade si au ajuns la concluzia ca locurile cele mai sigure sunt în spatele salonului. Potrivit acestora, pasagerii care se afla aproape de coada avionului au cu aproximativ 40% mai multe sanse de a supraviețui unui accident aviatic decât cei care se afla în primele rânduri din fața avionului. © Sputnik / Григорий СысоевGroaznic: Prabușirea unui avion, filmata de un pasager - Video Aceasta este concluzia unui studiu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

