Stiri pe aceeasi tema

- Un nou capitol din Biblie a fost descoperit, ascuns intr-o traducere veche de 1.750 de ani din Evanghelia dupa Matei. Capitolul a fost gasit de medievistul Grigory Kessel, care a folosit fotografia cu ultraviolete pe manuscrisele din Biblioteca Vaticanului, informeaza iflscience.com.Textul ascuns…

- Un cercetator de la Academia de Stiinte din Austria (OAW) a descoperit in Biblioteca Vaticanului un fragment unic dintr-o traducere a Noului Testament realizata in urma cu 1.750 de ani, informeaza DPA, preluat de Agerpres.

- Un fragment din Biblie, vechi de peste 1750 de ani a fost descoperit in Biblioteca Vaticanului de catre un cercetator de la Academia de Stiinte din Austria (OAW). Expertul in perioada medievala Grigory Kessel susține ca cele doua pagini contin aproape intregul text al capitolului al XII-lea din Evanghelia…

- Un cercetator de la Academia de Stiinte din Austria (OAW) a descoperit in Biblioteca Vaticanului un fragment unic dintr-o traducere a Noului Testament realizata in urma cu 1.750 de ani, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cultivarea carnii, cum denumesc oamenii de știința procesul, ar putea contribui inclusiv la reducerea poluarii. Cercetatorii susțin ca produsele pe baza de carne cultivata in laboratoare le-ar putea inlocui pe cele tradiționale in urmatorii 20 de ani. Statele Unite ale Americii și Singapore au aprobat…

- Recensamantul organizat in 2021 indica faptul ca in Romania, din cele 19,05 milioane de romani, cei mai mulți sunt creștini ortodocși: aproape 14 milioane. Cu mai bine de doua milioane mai puțin fața de statisticile anterioare, realizate in 2011, dar numarul celor care isi afirma bucurosi credinta in…

- Un preot din Mozambic a murit dupa ce a incercat sa țina postul de 40 de zile despre care se spune in Biblie ca l-a ținut Isus. Barbatul nu a mancat și nu a baut apa, ajungand intr-o stare de anemie care i-a adus moartea, scrie BBC, citat de Digi24. Francisco Barajah, fondatorul Bisericii Evanghelice…

- Arheologii au descoperit o taverna in Irak, care a fost construita in 2700 i.Hr. Cercetatorii au descoperit ca taverna a fost imparțita intr-o zona de luat masa in aer liber și o camera cu banci și o soba, potrivit CNN. In aceasta camera au gasit mancare ramasa și chiar ustensile antice. Fii…