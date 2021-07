Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit spanzurat de un copac din Gradina Botanica din Galati. Trupul acestuia a fost observat de vecinii victimei. Alertati, oamenii au sarit in ajutor, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- Un fat decedat a fost gasit vineri in baia unei benzinarii din București. Polițiștii și procurorii au inceput o ancheta in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la faptul ca in…

- Din primele informatii tanarul ar fi fost gasit spanzurat, iar mama sa intinsa pe podea. Caz socant la Constanta. Un tanar de 18 ani si mama lui, de 48 de ani au fost gasiti decedati in aceasta dimineata intr n aparetament situat pe strada Badea Cartan din municipiul Constanta. Din primele informatii…

- Pompierii Detasamentului Slatina au intervenit pentru scoaterea cadavrului din apa, cercetarile fiind continuate de politisti, pentru stabilirea cu exactitate a modului in care s-a produs evenimentul. „Am intervenit cu o autospeciala de prima interventie si comanda si o barca, pentru scoaterea unui…

- Pe 29 mai Ioan Crișan iși pierdea viața in urma unei explozii a mașinii in care acesta se afla. Inca de la inceput tragedia afaceristului aradean a fost catalogata ca un atentat cu bomba. Procurorii de caz au schimbat și incadrarea juridica, iar ancheta este inca in desfașurare. In cazul din Arad procurorii…

- Marți dimineața, la ora 9.47, pompierii brașoveni au fost solicitați sa intervina la lichidarea unui incendiu produs la un autoturism nefuncțional, care a luat foc in curtea unei case din localitatea Tarlungeni. La fața locului au ajuns un echipaj cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Dupa ce au stins…

- Un barbat a fost gasit mort, luni, la subsolul unui bloc din orașul Piatra Neamț, județul Neamț. Echipe de anchetatori sunt la fața locului pentru a stabili circumstanțele decesului. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au fost solicitați, luni, prin apel la 112,…

- Polițiștii Postului Poliție Transporturi Feroviare Caransebeș au fost sesizați asupra faptului ca in stația CFR Zagujeni o persoana a fost surprinsa și accidentata de tren. Se pare ca barbatul facea parte dintr-un grup de șase persoane.Victima, au stabilit oamenii legii, avea 28 de ani, era din Afganistan,…