Descoperire revoluționară în domeniul biologiei sintetice Cercetatorii americani au inventat o noua tehnica revolutionara, o descoperire care ar putea sa revolutioneze domeniul biologiei sintetice. Aceasta descoperire, o metoda revolutionara in domeniul biologiei sintetice, cunoscuta sub numele de CReATiNG (Cloning Reprogramming and Assembling Tiled Natural Genomic DNA), se remarca prin abordarea mai simpla si mai rentabila pentru construirea cromozomilor sintetici. Cel mai important, aceasta va ajuta foarte mult ingineria genetica si ar permite o gama larga de progrese in medicina, biotehnologie, productia de biocombustibili si de ce nu explorarea spatiului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

