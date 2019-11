Descoperire revoluționară despre cancerul de sân Unele medicamente folosite in tratarea artritei ajuta la oprirea raspandirii cancerului de san la oase Unele medicamente folosite in tratarea artritei „ajuta la oprirea raspandirii cancerului de san la oase. ”Medicamentele ARTHRITIS ajuta la stoparea raspandirii cancerului de san, scrie.thesun.co.uk. Cercetatorii au descoperit ca tumorile secundare sunt alimentate de o proteina din maduva osoasa , [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

